В школах Скадовского района оккупанты создают кадетские классы с усиленной военной подготовкой — Генштаб

Российские захватчики обещают, что выпускникам этих классов якобы будут предоставляться льготы при поступлении на контрактную службу.

Для восполнения потерь в живой силе, кроме мобилизации, кафиры также проводят пропагандистско-агитационную работу среди молодежи.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ 6 января.

"Так, в школах Скадовского района Херсонской области создаются кадетские классы с усиленной военной подготовкой. Российские захватчики обещают, что выпускникам этих классов якобы будут предоставляться льготы при поступлении на контрактную военную службу в виде назначения на сержантские должности", — сообщили в Генштабе.

Напомним, 4 февраля оккупанты 60 раз открывали огонь по мирным населенным пунктам Херсонской области.

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