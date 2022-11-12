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В школе под Изюмом изъяли более сотни российских учебников (фото)

Автор
Денькович Ярослава
Дата публикации
Просмотры
589
Время на прочтение
2 мин
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В школе под Изюмом изъяли более сотни российских учебников (фото)

Фото: Харьковская областная прокуратура

Российские учебники обнаружили в Богуславской общеобразовательной школе Харьковской области.

Правоохранители изъяли 500 российских учебников из Богуславской общеобразовательной школы (Харьковская область). Тогдашняя оккупационная "власть" планировала преподавать детям по программе РФ.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

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"В учебном заведении зафиксирована очередная неудачная попытка оккупантов внедрить российское образование. Обычные школьные кабинеты, где учились маленькие украинцы, превратились в состав книг Российской Федерации", — говорится в сообщении.

Учебники РФ будут вовлечены в уголовные производства по фактам коллаборационной деятельности как вещественные доказательства.

Педагоги-коллаборанты

В Харьковской области открыто 12 уголовных производств в отношении педагогов, которые согласились на сотрудничество с "администрациями" врага.

Так, случаи образовательного колобранства зафиксированы в таких городах и селах: Изюм, Купянск, Балаклея, Боровая, Волчанск, Хотимля, Яковенково, Грушевка, Бабенково, Большой Бурлук, Малый Бурлук.

На конец сентября полиция открыла 19 уголовных дел против директоров школ и учителей, которые пошли на сотрудничество с врагом.

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Дата публикации
Просмотры
589
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