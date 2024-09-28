В шлеме и с автоматом: Буданов посетил позиции ГУР в Харьковской области (фото, видео)

Кирилл Буданов с командирами подразделений провели планирование дальнейших операций, которые помогут улучшить позиции и развить предыдущий успех.

Глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов проверил позиции разведчиков в Харьковской области. Вместе с командирами провел планирование сделок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в Силах обороны.

Как отметили источники, после успешной операции по освобождению Волчанского агрегатного завода от российских оккупантов начальник ГУР Кирилл Буданов продолжил инспекцию боевых позиций спецподразделений Главного управления разведки в Харьковской области.

Кирилл Буданов проверил позиции бойцов ГУР в Харьковской области / Фото: РБК-Україна

Буданов с командирами подразделений провели планирование дальнейших операций, которые помогут улучшить позиции и развить предыдущий успех.

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: Детали от разведчика! ГУР зачистило от оккупантов Волчанский агрегатный завод!

Напомним, 24 сентября подразделения Главного управления разведки освободили Волчанский агрегатный завод на Харьковщине. Спецгруппы ГУР зачистили все 30 построек объекта.

В шлеме, очках и с автоматом: Буданов посетил позиции ГУР в Харьковской области

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