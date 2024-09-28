В шлеме и с автоматом: Буданов посетил позиции ГУР в Харьковской области (фото, видео)

Кирилл Буданов с командирами подразделений провели планирование дальнейших операций, которые помогут улучшить позиции и развить предыдущий успех.
Глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов проверил позиции разведчиков в Харьковской области. Вместе с командирами провел планирование сделок.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в Силах обороны.
Как отметили источники, после успешной операции по освобождению Волчанского агрегатного завода от российских оккупантов начальник ГУР Кирилл Буданов продолжил инспекцию боевых позиций спецподразделений Главного управления разведки в Харьковской области.
Буданов с командирами подразделений провели планирование дальнейших операций, которые помогут улучшить позиции и развить предыдущий успех.
На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: Детали от разведчика! ГУР зачистило от оккупантов Волчанский агрегатный завод!
Напомним, 24 сентября подразделения Главного управления разведки освободили Волчанский агрегатный завод на Харьковщине. Спецгруппы ГУР зачистили все 30 построек объекта.