В Шостке на предприятии раздался мощный взрыв, туда могла попасть ракета: первые подробности

В городе Шостка Сумской области во вторник, 31 января, на государственном предприятии раздался мощный взрыв. Помещения могли обстрелять ракетой россияне.

Об этом сообщает Оперативное командование "Північ".

Взрыв на государственном предприятии раздался в 18:20. Поэтому пострадали люди, их госпитализировали.

"На территории одного из государственных предприятий в г. Шостка (Сумская область) произошел взрыв. Установлено, что в промышленное здание попала, предварительно, ракета (информация уточняется) повредив при этом крышу, перекрытие, окна. Пострадали два гражданских, которые доставлены в лечебную заведения машиной скорой. Другая информация на данный момент уточняется", — говорится в сообщении.

Фото: Facebook/Оперативное командование "Север"

Напомним, в Сумской области к 15 годам приговорили жителя Шостки, который сотрудничал с оккупантами страны-агрессора России. Предатель по заданию российского куратора собирал данные о местах дислокации подразделений ВСУ.

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