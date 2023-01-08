В Шойгу назвали террористический обстрел Краматорска "местью" и придумали "победу": реакция ВСУ

Министерство обороны страны агрессора заявило, что террористический обстрел Краматорска был "местью за ПТУ в Макеевке", где удалось ликвидировать много оккупантов. В ВСУ назвали заявления России ложью.

Об этом в комментарии "Суспильному" сообщил представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

Террористическое Минобороны заявило, что оно обстреляло два общежития в Краматорске, где якобы находились воины ВСУ. Оккупанты похвастались убийством "600 украинских военных". В ВСУ эту информацию опровергают.

"Эта информация столь же соответствует действительности, как так и данные, что они уничтожили все наши HIMARS. Это — информационная операция Министерства обороны РФ в ответ на успешные действия ВСУ по поражению их больших скоплений личного состава, их составов, логистики нашими высокоточными системами поражения. У них такой возможности нет", — сказал Череватый.

Напомним, российские террористы вечером, 7 января, прямо на Рождество во время так называемого "перемирия" обстреляли Краматорск в Донецкой области. Там они повредили учебное заведение и жилые дома.

Что известно о ликвидации кафиров в Макеевке

В новогоднюю ночь ВСУ нанесли удар по ПТУ в Макеевке, куда завезли российских оккупантов, которые должны были штурмовать Бахмут. Однако HIMARS скорректировал планы захватчиков.

Так называемые российские "военкоры" начали вопить о том, что этим ударом удалось ликвидировать много захватчиков. Число погибших якобы может составить несколько сотен. Впоследствии оккупационное Минобороны признало успешные действия ВСУ и обвинило россиян в том, что они пользовались мобильными телефонами.

В Сети же опубликовали видео, на котором выживший в Макеевке оккупант признается, что удар произошел после того, как россиян согнали слушать новогоднее поздравление диктатора Путина.

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