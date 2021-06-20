В штабе ООС рассказали подробности ранения боевиками гражданского мужчины в Авдеевке (фото)

Местный мужчина как раз находился у себя во дворе, когда в него попали оккупанты из пулемета.

Поддерживаемые Россией боевики с крупнокалиберных пулеметов вечером 19 июня обстреляли населенный пункт Авдеевка Донецкой области, в результате чего ранение получил местный 32-летний мужчина.

Об этом рассказали в штабе ООС.

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Там говорят, что противник вел огонь с окраины оккупированного населенного пункта Каштановый. Под их обстрел попал местный житель Авдеевки, который как раз находился у себя во дворе. У пострадавшего пулевое ранение.

Раненому мужчине медицинскую помощь оказали украинские военнослужащие, после чего госпитализировали в лечебное учреждение. УССЦКК осуществлено фотофиксацию и верификацию последствий указанного обстрела.

Украинская сторона выразила серьезную обеспокоенность в связи с инцидентом, поскольку обстрелы населенных пунктов боевиками "непосредственно угрожают мирному населению, а также свидетельствуют о стремлении России к дальнейшему обострению ситуации на Донбассе".

В штабе отметили, что подобные действия российско-оккупационных войск является грубым нарушением Международного гуманитарного права и Минских договоренностей. Обо всех нарушениях режима прекращения огня Украинская сторона СЦКК проинформировала СММ ОБСЕ.

Напомним, в зоне ООС на Донбассе за минувшие сутки, 19 июня, вооруженные формирования Российской Федерации семь раз нарушили режим прекращения огня. В частности, во время обстрела боевиками Авдеевки пулевое ранение получил местный житель 1989 года рождения.

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