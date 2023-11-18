В штурмовых отрядах вооруженных сил РФ осталось 10-15% от начального количества личного состава.

Об этом заявил спикер Сил обороны Таврического направления Александр Штупун в эфире телемарафона "Единые новости" 18 ноября.

"В настоящее время враг уменьшил количество авиаударов и снова погнал вперед пехоту. Эти два дня также фиксировалось незначительное применение техники, однако, возможно, оккупанты снова попытаются ее использовать", — сообщил Штупун.

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Спикер Сил обороны Таврического направления добавил, что оккупанты без успеха пытались идти вперед у Керамика, в районе Степового и Авдеевки, а также южнее Тоненького.

"Наши воины отбили 23 атаки. Отряды "Шторм" и "ШтормZ", которые враг бросает самыми первыми, понесут очень значительные потери. В некоторых из них осталось около 10-15% от начального количества личного состава. Но российское командование продолжает попытки формирования новых подобных подразделений. По большому счету — это будущие смертники", — резюмировал Александр Штупун.

Напомним, руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов говорит, что в России уже усугубляются кризисные явления. Тем не менее, война сможет проходить еще долго – россияне не будут подписывать ни одного договора с Киевом и коалицией союзников.

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