В Швеции допускают возможность военного нападения со стороны РФ

В Швеции говорят, что РФ может предпринять попытку нападения на страну.

В Комитете по обороне парламента Швеции допустили, что Россия может совершить военное нападение на страну.

Об этом говорится в отчете комитета, сообщает шведский телеканал SVT.

В докладе отмечают, что, хотя российские сухопутные войска находятся в Украине, нельзя исключать нападения на Швецию.

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"Россия также еще больше снизила порог применения военной силы и демонстрирует высокую склонность к политическим и военным рискам. Способность России проводить операции с использованием военно-воздушных сил, военно-морских сил, оружия дальнего радиуса действия или ядерного оружия против Швеции остается неизменной", – говорится в документе.

Как сказали на телеканале, новая оборонная доктрина Швеции, в основе которой лежит членство в НАТО, в отличие от предыдущей доктрины, опиравшейся на сотрудничество с другими северными странами и ЕС.

Тем временем Украинские Силы обороны завершили обучение в Швеции, в рамках которых они овладевали использованием боевых машин пехоты CV90.

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