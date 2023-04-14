В Швеции на нефтеперерабатывающем заводе задержали российскую шпионку: в чем ее обвиняют

Задержанная она была арестована и, вероятно, подозревается в корпоративном шпионаже.

В Швеции в городе Гетеборг на нефтеперерабатывающем задержали подозревающих в шпионаже россиянку.

Об этом сообщает шведский телеканал TV4 Nyheterna.

Отмечается, что операцию с разоблачением шпионки, окруженной высокой секретностью, провели в четверг.

Несмотря на это, полиция не слишком охотно рассказывает о деле, однако, по обнародованной информации, речь идет о женщине, которая была арестована на заводе Preemraff на Хиссингене в Гетеборге. По информации источников TV4 Nyheterna, она, по всей вероятности, гражданка России.

"Мы знаем об этом, но это дело полиции, поэтому вы должны обратиться туда", – говорит Габриэль Вернштедт, пресс-секретарь Säpo.

На телеканале сообщили, что несколько человек были доставлены на допрос, и в разных местах было проведено несколько обысков.

"Сейчас расследование находится на ранней стадии, и, ссылаясь на конфиденциальность предварительного следствия, мы не можем ничего сказать", – говорит Каролина Карлссон, пресс-секретарь полиции Западного региона.

Также отмечается, что подозреваемая работала на их предприятии и полиция провела обыск.

"Мы можем подтвердить, что на нашем нефтеперерабатывающем заводе в Гетеборге проводилась полицейская операция. Человек, о котором идет речь, работает на одного из наших субподрядчиков", – сказал Дани Бактег, пресс-менеджер Preemraff.

Тем временем напуганы жители Брянской области России жалуются, что власти их бросили под обстрелами и игнорируют все обращения. При этом люди заявляют, что не знают, кто действительно стреляет.