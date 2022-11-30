В Швейцарии провели самые масштабные военные учения за последние 30 лет

Учения приобрели особое значение на фоне российской агрессии против Украины

Вооруженные силы Швейцарии провели самые масштабные учения за последние 30 лет по отражению внешней агрессии.

Об этом сообщает издание SwissInfo.

В сообщении указывается, что в стране завершились крупнейшие военные учения за последние 30 лет. 5 тысяч военных в течение недели учились отражать потенциальную внешнюю агрессию.

Учения проводились под кодовым названием "Пилум 22". Руководитель учений Рене Веллингер отметил, что швейцарские военные приобрели ценный реальный опыт организации взаимодействия частей и родов войск.

В сообщении подчеркивается, что обучение планировалось два года, но российская агрессия против Украины создала особые значения для учений.

Напомним, ранее сообщалось, что нижняя палата парламента Чехии согласовала проведение учений украинских военных на территории страны.

Кроме того, мы ранее информировали, что 20 из 30 стран-членов НАТО исчерпали свои ресурсы для поставки оружия в Украину.

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