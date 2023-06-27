В Швейцарии сделали неутешительный прогноз по завершению войны в Украине

Неудачи РФ в Украине не заставят президента РФ Владимира Путина отказаться от своей первоначальной цели.

В Швейцарии спецслужбы прогнозируют затяжную войну в Украине и говорят, что вряд ли она закончится до конца 2023 года.

Об этом говорится в ежегодном отчете о государственной безопасности, опубликованном 26 июня.

Как отмечают в своде, "само существование Украины по-прежнему зависит от поддержки Запада".

"Маловероятно, что война России против Украины будет решена военным путем до конца 2023 года. Признаки указывают на длительный конфликт", — говорится в докладе.

Швейцарские спецслужбы убеждены, что на фоне длительной войны усилится давление Запада на Украину с призывом начать переговоры с РФ по прекращению огня.

Также в отчете отмечают, что неудачи РФ в Украине не заставят президента РФ Владимира Путина отказаться от своей первоначальной цели.

"Москва готовится продолжать вести войну против Запада долгое время", — говорится в сообщении.

Накануне в разведке заявили, что Кремль готовит россиян к длительной войне.

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