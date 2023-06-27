Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В Швейцарии сделали неутешительный прогноз по завершению войны в Украине

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
Дата публикации
Просмотры
1666
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В Швейцарии сделали неутешительный прогноз по завершению войны в Украине

"Москва готовится продолжать вести" войну против Запада долгое время / Фото: Associated Press

Неудачи РФ в Украине не заставят президента РФ Владимира Путина отказаться от своей первоначальной цели.

В Швейцарии спецслужбы прогнозируют затяжную войну в Украине и говорят, что вряд ли она закончится до конца 2023 года.

Об этом говорится в ежегодном отчете о государственной безопасности, опубликованном 26 июня.

Как отмечают в своде, "само существование Украины по-прежнему зависит от поддержки Запада".

"Маловероятно, что война России против Украины будет решена военным путем до конца 2023 года. Признаки указывают на длительный конфликт", — говорится в докладе.

Швейцарские спецслужбы убеждены, что на фоне длительной войны усилится давление Запада на Украину с призывом начать переговоры с РФ по прекращению огня.

Также в отчете отмечают, что неудачи РФ в Украине не заставят президента РФ Владимира Путина отказаться от своей первоначальной цели.

"Москва готовится продолжать вести войну против Запада долгое время", — говорится в сообщении.

Накануне в разведке заявили, что Кремль готовит россиян к длительной войне.

Читайте также:

 

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
1666
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация