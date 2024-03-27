В Силах обороны отреагировали на сообщение Ткаченко о воздушной опасности: "Каждый украинец должен обращать на это внимание"

Там также задали риторический вопрос, почему у господина Ткаченко именно сегодня появилось соответствующее сообщение.

В Силах обороны отреагировали на сообщение заместителя министра по развитию стратегических отраслей промышленности Тимура Ткаченко. В Сети он предупредил о возможных обстрелах со стороны окупантов.

Об этом в эфире Новости Live сообщила начальнице объединенного координационного прессцентра Сил обороны Наталья Гуменюк.

"Такие предупреждения постоянно актуальны, особенно во время войны. Каждый день украинец должен обращать на это внимание и, при необходимости, спускаться в укрытие для собственной безопасности", – подчеркнула Наталья Гуменюк.

Она также задала риторический вопрос, почему у господина Ткаченко именно сегодня появилось соответствующее сообщение. Отдельно она подчеркнула, что во время войны вообще не следует игнорировать воздушные тревоги.

Отметим, что Ткаченко утром опубликовал запись, в которой призвал украинцев реагировать на тревогу, а балансодержателям обеспечить круглосуточный и беспрепятственный доступ к укрытиям.

Напомним, что Россия выпустила две баллистические ракеты по Киеву 25 марта. По предварительной информации, второй раз с начала войны был применен "Циркон".

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