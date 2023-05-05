В Силах обороны прокомментировали "вбросы" о том, что контрнаступление уже началось

В информационном пространстве активно обсуждается информация о прогнозируемом контрнаступлении ВСУ. В ответ враг распространяет сообщения о высадке десанта и активизации разных участков фронта, мол, Украина уже пошла в наступление.

Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк сохраняет информационную тишину и не реагирует на подобные вбросы, пишет 24 канал.

Гуменюк подчеркнула, что пока идет подготовка к контрнаступлению, следует быть осторожными.

"Это напоминает детскую игру, в которой нужно не засмеяться, не сказать, выдержать информационную тишину, а тебя пытаются щекотать, смешить и провоцировать, чтобы ты не удержался. Поэтому украинцам следует продемонстрировать внутреннюю выдержку и верить в Вооруженные Силы Украины", — отметила пресс-служба. .

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Также по ее словам, официальные представители известят население о том, что приближается победа, когда это не приведет к опасности для людей, которые порадуются.

"На вбросы не реагируем, доверяем Силам обороны. Генеральный штаб обязательно сообщит о победах, которые есть, даже о маленьких", — резюмировала пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк.

Отметим, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина продолжает подготовку к контрнаступлению и ожидает поддержки от партнеров.

Добавим, что Украина формирует практически новую армию для наступления и освобождения украинских территорий от российских захватчиков.

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