В Силах обороны прокомментировали вероятный переход ВСУ на левобережье Херсонщины

В ISW утверждают, что российские войска могут не контролировать острова в реках Конка и Чайка менее чем в полукилометре севернее геолокированных украинских позиций у Антоновского моста.

Аналитики Института изучения войны сообщили, что вооруженные силы Украины заняли позиции на левом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом свидетельствуют отчеты и кадры кадров от российских блоггеров.

Руководитель объединенного координационного прессцентра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк прокомментировала ситуацию.

По ее словам, информацию следует воспринимать как оружие, чтобы не навредить тем, кто это оружие может применить против врага.

«Когда линия фронта проходит по широкой мощной реке, как Днепр, преодолеть такое препятствие – очень сложная работа. Поэтому нужно набраться терпения даже лучшим «студентам» Института изучения войны», – Наталья Гуменюк.

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Подтверждение информации ISW она пока не предоставила.

"Я уже говорила, что эта война имеет признаки гибридной войны. Поэтому все, кто ждет хороших новостей, обязательно их дождутся, но эти новости должны быть хорошими для как можно большего количества наших военных", — подчеркнула Гуменюк.

Отметим, что российские военные блоггеры предоставили достаточно геолокационных кадров и текстовых отчетов, чтобы подтвердить, что украинские силы заняли позиции на восточном (левом берегу) Херсонской области по состоянию на 22 апреля 2023 года.

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