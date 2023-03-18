В Силах обороны рассказали об основном замысле оккупантов по Авдеевке

За прошедшие сутки враг 21 раз попытался атаковать позиции в районе Авдеевки и Марьинки на Донетчине.

Российское командование запланировало "взять Авдеевку в кольцо", чтобы локализовать находящиеся там украинские Силы обороны. Просто сам город не нужен российским захватчикам.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказал спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления, полковник Алексей Дмитрашковский.

По его словам, только за вчерашний день противник потерял около двух рот личного состава убитыми и ранеными.

"Стало известно, что в районе Авдеевки и Марьинки в подразделение 155-й бригады морской пехоты ВС РФ присоединили еще подразделение российского спецназа 98-й десантно-штурмовой бригады. Это некое усиление, но морально-психологическое состояние данного подразделения равно нулю. Потому что сможет сделать это спецподразделение не известно", — отметил он.

Дмитрашковский также отметил, что на Авдеевском направлении российские войска достаточно сильно пытались атаковать две недели назад, но понесли достаточно значительные потери в живой силе и технике.

"Соответственно им нужно время для восстановления. Подразделение 98-й бригады, как известно, из последних боеспособных резервов на данном направлении", — сказал Дмитрашковский.

На Авдеевском направлении наблюдается скопление сил и средств РФ.

"Но, для российских военных пенсионеров, которые находятся в Кремле, для них основным замыслом является взятие в кольцо Авдеевки. Сам город им не нужен, а им нужно локализовать все Силы обороны, которые находятся в этом городе. Пока все эти попытки напрасны, и, собственно, ожидаем, что будет дальше. Но учитывая все заметно, что враг уже достаточно истощен", — подытожил он.

Напомним, в пятницу, 17 марта, российские войска нанесли по Авдеевке Донецкой области четыре авиаудара.

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