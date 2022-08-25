Линия фронта на юге Украины очень подвижна, даже когда враг имел частичный успех и продвинулся к окраинам Благодатного, он был быстро выбит оттуда.
В Силах обороны юга рассказали как происходит ожидаемое контрнаступление.
Об этом в эфире общенационального телемарафона рассказала начальник координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.
"То же контрнаступление, которое все так долго ждали и не могли понять, где за ним наблюдать, заключается в том, что мы истощаем силы врага в его тыловых позициях. Обеспечение такой работы обуславливает отсутствие сил у врага для дальнейшего наступления", — сказала Гуменюк.
Она также отметила, что линия фронта на юге Украины очень подвижна. Даже когда враг имел частичный успех и продвинулся к окрестностям Благодатного, он был быстро выбит оттуда.
"Актуальные карты войны постоянно меняются, ведь бои ведутся в открытых степях, где нет возможности укрыться. Мы не допускаем перехода боев в населенные пункты, держим врага в окрестностях. Такая тактика заключается в быстром возвращении противника на позиции, которые он называет своими рубежами обороны ", – объяснила она.
Напомним, оккупанты не смогут вести активные действия: военный эксперт Дмитрий Снегирев заявил, что ВСУ сделали невозможным "референдум" в Херсонской области.
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