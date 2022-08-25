Линия фронта на юге Украины очень подвижна, даже когда враг имел частичный успех и продвинулся к окраинам Благодатного, он был быстро выбит оттуда.

В Силах обороны юга рассказали как происходит ожидаемое контрнаступление.

Об этом в эфире общенационального телемарафона рассказала начальник координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

"То же контрнаступление, которое все так долго ждали и не могли понять, где за ним наблюдать, заключается в том, что мы истощаем силы врага в его тыловых позициях. Обеспечение такой работы обуславливает отсутствие сил у врага для дальнейшего наступления", — сказала Гуменюк.

Также читайте Военный эксперт оценил возможность ВСУ осуществлять контрнаступление осенью

Она также отметила, что линия фронта на юге Украины очень подвижна. Даже когда враг имел частичный успех и продвинулся к окрестностям Благодатного, он был быстро выбит оттуда.

"Актуальные карты войны постоянно меняются, ведь бои ведутся в открытых степях, где нет возможности укрыться. Мы не допускаем перехода боев в населенные пункты, держим врага в окрестностях. Такая тактика заключается в быстром возвращении противника на позиции, которые он называет своими рубежами обороны ", – объяснила она.

Напомним, оккупанты не смогут вести активные действия: военный эксперт Дмитрий Снегирев заявил, что ВСУ сделали невозможным "референдум" в Херсонской области.

Три месяца ни одного известия! Сандра Кротевич - о плененном брате из "Азова"

Читайте также: