В Силах обороны заявили, что оккупанты испытывают дефицит техники

оккупанты начали чаще использовать баражирующие боеприпасы "Ланцет", чего раньше не было.

Российские агрессоры столкнулись с большим дефицитом бронетехники, в частности, бронированных машин БМП-1.

Об этом в эфире единого телемарафона заявил представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

Он отметил, что оккупанты начали чаще использовать баражирующие боеприпасы "Ланцет", чего раньше не было.

"Замечено, что у них нехватка БМП-1. Из новейшего используют баражирующие боеприпасы Ланцет, раньше их столько не было. Сейчас наши военные решают, как противодействовать этому вооружению", — отметил он.

Череватый также сообщил, что за минувшие сутки украинские военные уничтожили беспилотник "Стриж", боевую машину пехоты и миномет "Васильок". В предыдущие дни ВСУ уничтожили танки

Т-72, а также новейшие Т-80 и Т-90.

Напомним, ранее сообщалось, что военный 109-бригада территориальной обороны Егор Фирсов призвал украинцев с ответственностью относиться к разговорам о контрнаступлении ВСУ.

Кроме того, руководитель объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский заявлял, что в Вооруженных силах Украины в ближайшее время прогнозируют продолжение наступательных действий России в районе Авдеевки и Марьинки.

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