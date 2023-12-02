В Симферополе диверсантки отравили оккупантов: 24 погибших — СМП (подробности)

Во временно оккупированном Симферополе две диверсантки якобы отравили десятки оккупантов. Они угостили отравленными алкоголем и едой российских солдат в одной из воинских частей, в результате чего 24 военных РФ погибли, еще 11 – попали в больницу.

Об инциденте сообщил пропагандистский Telegram-канал "Кремлевская табакерка", со ссылкой на источники.

Так, по данным пропагандистов, на КПП воинской части якобы пришли "две милые девушки", представившиеся местными жителями.

Они принесли семь бутылок водки и закуску: рыбу, колбасу, хлеб, сыр. Охране сказали, что хотят отблагодарить пацанов.

"Ребята водку и еду взяли, выпили с сослуживцами, поели. И многие отравились", — рассказал источник пропагандистов.

В алкоголе и еде якобы нашли "огромные дозы мышьяка", а в одной из бутылок – стрихнин – очень сильный яд, токсин дерева чилибуха, который используют в качестве пестицида для уничтожения грызунов.

От такого "угощения" умерли 24 военных РФ, еще 11 – госпитализированы.

"Преступниц обнаружить не удалось. Продолжается следствие. Правоохранители выясняют, связаны ли убийцы с диверсантами из Мелитополя, которые недавно отравили нескольких офицеров ФСБ", — пишут СМП.

Напомним, мелитополец пытался отравить участников встречи выпускников военного авиационного училища. Мужчина передал россиянам торт и виски с ядом (фото).

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