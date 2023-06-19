В Симферополе взорвался автомобиль коллаборанта из Запорожской области: детали (фото, видео)

Епифанов, его секретарь и охранник получили 30% ожогов головы, туловища и рук.

В оккупированном Симферополе 19 июня взорвался автомобиль российского коллаборанта Владимира Епифанова – помощника "вице-премьера по экономическому развитию" Запорожской области.

Об этом сообщают российские средства массовой пропаганды.

По информации телеграмм-канала Baza, на Евпаторийском шоссе в 4:00 взорвался автомобиль Toyota Land Cruiser под управлением Епифанова. Сдетонировал якобы установленный на машине газовый баллон. Коллаборант уже не смог справиться с управлением, и его авто остановилось, только наехав на препятствие. В то же время, в российском МВД говорят, что водитель Toyota Land Cruiser наехал на препятствие, из-за чего и взорвались газовые баллоны в авто.

В салоне находились также секретарь и охранник Епифанова. В результате взрыва все трое получили 30% ожогов головы, туловища и рук (охранник также обжег левую ногу). Приспешников врага доставили в больницу и сейчас запорожский гауляйтер с пассажирами находятся под наблюдением врачей.

Крымские паблики информируют, что Епифанов находится в реанимации, его вывели из шока. Коллаборант в сознании и находится в стабильном состоянии.

Пока не известно, почему именно взорвался якобы газовый баллон. Помощник "вице-премьера говорит", что за день до этого газовый баллон проверялся на СТО в Симферополе.

Владимир Епифанов получил ожоги после взрыва его авто/Фото из российских телеграмм-каналов

Авто Владимира Епифанова после взрыва в Крыму/Фото из российских телеграмм-каналов

В Симферополе взорвалась машина коллаборанта из Запорожской области Епифанова

Что известно о Владимире Епифанове

Епифанов возглавляет запорожское областное отделение объединения "Опора России" и выдвигается кандидатом в депутаты от путинской партии "Единая Россия". В "правительстве" оккупированной части Запорожской области шефом Епифанова является бывший "вице-премьер" оккупированного Крыма Андрей Козенко.

Ситуация в оккупированном Крыму и на Запорожье

11 июня стало известно о подрыве железнодорожного моста в Якимовке на оккупированной территории Запорожской области. Этот мост являлся важной логистической артерией поставки из Крыма оккупантам оружия и техники на линию фронта. В тот же день российские захватчики на полуострове заявили о повреждении железной дороги и остановке движения поездов в Ислямтерецком районе.

Днем ранее стало известно, что украинские ракеты попали на Арабатской стрелке в штаб российской оперативной группировки "Днепр" на базе отдыха "Бригантина".

Впоследствии гауляйтер Херсона Владимир Сальдо заявил, что атака по военным объектам россиян на Арабатской Стрелке и в Железном порту были направлены против него.

12 июня в ГУР Минобороны Украины предупредили, что россияне готовят теракт на заводе "Крымский титан" в оккупированном Армянске. Если там произойдет взрыв, аммиачное облако накроет близлежащие районы всего за 30 мин. и возникнет техногенная катастрофа с ужасающими последствиями.

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