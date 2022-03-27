"Тут паника, не могу больше": оккупант пожаловался жене в РФ, что готов сбежать с поля боя

"Тут паника, не могу больше": оккупант пожаловался жене в РФ, что готов сбежать с поля боя

Российский оккупант говорит, что им обещали 3-дневный победный марш, а вместо этого они уже месяц, как на войне.

"Мощная" армия Владимира Путина готова сбежать из Украины, поскольку многие не выдерживают и хотят домой. Для этого Кремль придумывает новые "обещания", чтобы удержать кафиров на войне в Украине.

Об этом свидетельствует очередная телефонная беседа кафиров, которую перехватить СБУ.

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Российский оккупант рассказал жене, что им поначалу обещали 3-дневный победный марш. В то же время РФ держала воинов обещаниями ротации. Одним говорили, что заберут домой 19 марта, другим – 25. Однако реальной возможности провести ротацию так и не нашли, а для тех, кто под давлением украинских защитников постепенно теряет надежду, придумали новую дату – "конец месяца".

Также захватчиков пожаловался своей жене из РФ: "…здесь паника. Не могу больше…. Я здесь нах*й никому не нужен…". Он пытается донести, что дальнейшее пребывание на войне для него просто невыносимо: "Каждый раз я просыпаюсь с такой радостью, что я проснулся. В Сирии такого не было. Ты понимаешь? В Сирии… таких моментов даже не было ".

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