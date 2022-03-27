"В Сирии такого не было": российские военные хотят домой и умоляют о ротации

"В Сирии такого не было": российские военные хотят домой и умоляют о ротации

Одним говорили, что заберут домой 19 марта, другим – 25.

Российская армия готова бежать из Украины, но чтобы ее удержать, Кремль придумывает новые обещания. Сначала захватчикам обещали 3-дневный победный марш. Впоследствии РФ держала своих воинов обещаниями ротации. Одним говорили, что заберут домой 19 марта, другим – 25.

Об этом свидетельствует очередная порция телефонных разговоров оккупантов, которые удалось перехватить СБУ.

Однако реальной возможности провести ротацию так и не нашли, а для тех, кто под давлением украинских защитников постепенно теряет надежду, придумали новую дату — "конец месяца".

"Паника какая-то. Не могу больше. Я здесь нах*й никому не нужен", — рассказывает один из захватчиков рассказывает своей жене в РФ.

Он просит ее еще раз спросить командование его воинской части, когда все же планируется ротация.

"19-го нас должны были поменять. 19 число прошло, а они ничего не думают", – говорит он.

Российский военный пытается донести, что дальнейшее пребывание на войне для него просто невыносимо.

"Каждый раз я просыпаюсь с такой радостью, что я проснулся. В Сирии такого не было. Ты понимаешь? В Сирии… моментов таких даже не было", — рассказывает жене.

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