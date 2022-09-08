"В ситуации с Крымом Путин загнал себя в тупик": военный эксперт объяснил нюансы

В последнее время все чаще на временно оккупированном украинском полуострове взрываются и горят военные аэродромы, склады. Ранее Путин угрожал в случае попытки освобождения Украиной Крыма чуть ли не ядерным оружием. Но сейчас он почти ничем не отвечает на так называемый "хлопок" в Крыму.

Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов в интервью "Фактам".

"А Россия и не может ответить. Для того чтобы дать "жесткий ответ" на "хлопок" в Крыму, надо признать, что все это происходит благодаря Украине. Они не могут этого признать. Потому что такое признание может для Путина означать поражение. Он же говорил, что Крым — это святыня, это скрепы. Разве может Украина обстреливать святыню? Российское общество такого признания не поймет. Это значит, что Путин официально признал бы, что не может защитить "святыню"? Для Путина это будет политической катастрофой", – отметил эксперт.

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Отвечая на вопрос, если Украина пойдет освобождать Крым, в России все равно будут умалчивать этот факт, Жданов заявил следующее: "Честно говоря, не знаю. Дело в том, что Путин загнал себя в тупик, поскольку сегодня в России правит не он, а идеология, которую он творил 20 лет. Путин даже мобилизацию в своей стране объявить не может, потому что российское общество считает российскую армию самой сильной в мире. Как объяснить обществу, что нужно встать с дивана, выключить телевизор и идти в военкомат спасать ситуацию в России".

Потому, по словам Олега Жданова, Путин и не может признать, что Украина может уничтожать военные цели в Крыму. "Он же говорил, что Крым — это непотопляемый авианосец. А что получается? На захваченном полуострове регулярные воздушные тревоги, какой-то "хлопок" неизвестного происхождения…", — отметил эксперт.

Напомним, ранее Олег Жданов назвал две простые причины, почему ВСУ не могут разрушить мосты одним ударом.

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