В СИЗО Херсона оккупанты убили заключенного и похитили начальника учреждения — Денисова

В СИЗО Херсона оккупанты убили заключенного и похитили начальника учреждения — Денисова

В СИЗО временно оккупированного Херсона россияне убили заключенного за возмущение и похитили начальника учреждения.

Сейчас связи с изолятором нет.

Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"По сообщению работников колонии, 11 мая оккупанты зашли в учреждение, забросали камеры светошумовыми гранатами и открыли огонь из автоматов. Один заключенный был убит за выражение возмущения", — отметила она.

В настоящее время изолятором "руководит" коллаборант Евгений Соболев. Начальника СИЗО оккупанты вывезли в неизвестном направлении. Сотрудники изолятора отказались от сотрудничества с россиянами и написали рапорты об увольнении. Сейчас связь с учреждением утрачена.

"Действия РФ являются военным преступлением в соответствии со статьей 8 Римского устава международного уголовного суда. Обращаюсь в Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину учесть эти факты преступлений и нарушений РФ прав человека в Украине", — подчеркнула она.

Напомним, захватчики выложили в Сеть видео допроса похищенного ими жителя Олешки в Херсонской области Сергея Мороза. На видео зафиксирована пытка с применением электрического тока.

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