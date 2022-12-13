В Скадовск Херсонской области пришел "хлопок": оккупанты были не рады

Поздним вечером 13 декабря во временно оккупированном Скадовске Херсонской области были слышны взрывы.

Об этом сообщают в соцсетях.

Как пишут местные паблики, взрывы прогремели вблизи позиций российских оккупантов, есть попадания. Больше информации по состоянию на данный момент нет. Также нет официального подтверждения по поводу инцидента.

Напомним, по оценкам военного эксперта Романа Свитана, ВСУ могут выйти на границы 1991 года и полностью освободить территории уже в конце зимы или начале весны 2023 года. Это может произойти и при правлении Путина, если Украина вступит в блок НАТО.

О том, что война может закончиться весной, предполагает военный эксперт полковник запаса СБУ Михаил Притула. Он считает, что боевые действия могут завершиться в марте 2023 года.

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