В Скадовск зашли российские войска с 30 единицами техники (видео)

Оккупанты заходили в горсовет, но работников там не было.

В Скадовск Херсонской области 13 марта заехала колонна российских военных и расположилась в одном из детских лагерей.

Об этом вечером сообщил мэр города Александр Яковлев.

Также читайте Украинские военные сбили два вертолета оккупантов над Скадовским районом (видео)

"После обеда в Скадовск заехала колонна оккупантов (около 30 единиц техники) и, похоже, останутся на ночь. Разместились в одном из детских лагерей на краю Скадовска", – говорится в сообщении.

"Днем снова заходили в здание городского совета. В то время работников там не было. По остальным пунктам ситуация – без изменений. Скадовск – это Украина", – подчеркнул городской голова.

⚡️ Колонна войск РФ входит в Скадовск, видео от местного населения pic.twitter.com/ITpsfauN2d — Украина новости | War in Ukraine (@odesalife) 13 марта 2022

Напомним, по состоянию на утро 13 марта российских войск в Скадовске не было. Они находились в 10 км от города, сообщал Яковлев.