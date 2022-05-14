В Скадовске накажут горожан, которые пошли на парад оккупантов

В Скадовске накажут горожан, которые пошли на парад оккупантов

Поддерживающие мероприятия под флагами страны-агрессора не будут получать заработную плату или другие выплаты на средства бюджета.

Местные жители останутся без государственных выплат из-за сотрудничества с оккупантами.

Об этом на странице в Facebook сообщил скадовский городской голова Александр Яковлев.

Яковлев сообщил, что поручил прекратить трудовые отношения со всеми работниками, которые были привлечены или участвовали в мероприятиях, организованных так называемой "властью" до 9 Мая.

"Вообще меня удивляет насколько легкомысленно отдельные жители "упрягаются" помогать "новой власти". На что рассчитывают? Сегодня уже каждому понятно, что война закончится полным поражением России и освобождением всех территорий, включая Крым и Донбасс. Возможно, это не будет так быстро, как нам бы хотелось, но непременно будет. Куда они потом денутся? По украинским законам за сотрудничество с оккупантами светит до 15 лет с конфискацией", — написал Яковлев.

Напомним, прокуратура Харьковской области сообщила о подозрении в государственной измене полицейской из временно оккупированного Купянска из-за сотрудничества с оккупантами.

Ранее стало известно, что в Херсонской области прокуратура открыла уголовное производство о коллаборационной деятельности жителя Скадовска.

Парламент принял "анти-коллаборантский" закон

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