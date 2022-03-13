В Скадовске оккупанты вынесли технику из горсовета и покинули город

В Скадовске оккупанты вынесли технику из горсовета и покинули город

Пока в городе нет российских военных.

В Скадовске (Херсонская область) оккупационных войск пока нет. Они находятся в 10 км от города.

Об этом в прямом эфире общеукраинского марафона сообщил городской голова Скадовска Александр Яковлев, пишет Суспільне.

За время своего пребывания на территории Скадовска русские военные забрали компьютеры из горсовета.

"Оккупанты забрали компьютеры, в частности мой и еще несколько, но это были рабочие компьютеры и на них не было какой-то информации. Больше ничего не грабили. Случаев мародерства не было. "Муниципальная стража" поддерживает общественный порядок. Городские власти обеспечивают жизнедеятельность города", — сказал Александр Яковлев.

Также городской голова сообщил, что в Скадовске не раздалось ни одного взрыва, вся инфраструктура работает.

Напомним, украинские военные 12 марта сбили два вертолета российской армии над Скадовским районом Херсонской области. Один из пилотов выжил и был доставлен в больницу.

А в прокуратуре сообщили, что Россия готовится провести на территории Херсонской области "референдум" по созданию "Херсонской народной республики". На это известие отреагировал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и призвал партнеров ввести еще более жесткие санкции против страны-агрессора.

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