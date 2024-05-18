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В Скадовске раздался взрыв: коллаборант Сальдо пожаловался якобы на удар HIMARS

В Скадовске раздался взрыв: коллаборант Сальдо пожаловался якобы на удар HIMARS

Российские оккупанты в Скадовске / Фото: Associated Press

В оккупированном Скадовске раздавались взрывы.

Во временно оккупированном Скадовске в Херсонской области утром 18 мая раздались взрывы.

Как пишет "Суспільне", первый взрыв прогремел около 9 утра, а через 15 минут – прогремел повторный взрыв.

Так называемый глава оккупационной администрации Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram подтвердил взрывы и заявил о повреждении частного дома.

Позже пропагандистское издание РФ ТАСС со ссылкой на Сальдо сообщило, что по оккупированному Скадовску ударили из РСЗО HIMARS. В результате якобы пострадали 12 человек.

Напомним, в Харькове выросло количество жертв в результате атаки 17 мая.

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