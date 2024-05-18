В Скадовске раздался взрыв: коллаборант Сальдо пожаловался якобы на удар HIMARS

Во временно оккупированном Скадовске в Херсонской области утром 18 мая раздались взрывы.

Как пишет "Суспільне", первый взрыв прогремел около 9 утра, а через 15 минут – прогремел повторный взрыв.

Так называемый глава оккупационной администрации Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram подтвердил взрывы и заявил о повреждении частного дома.

Позже пропагандистское издание РФ ТАСС со ссылкой на Сальдо сообщило, что по оккупированному Скадовску ударили из РСЗО HIMARS. В результате якобы пострадали 12 человек.

Напомним, в Харькове выросло количество жертв в результате атаки 17 мая.

Читайте также ведущие новости дня: