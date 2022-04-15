В Скадовске российские оккупанты сняли украинские флаги

Захватчики не собираются покидать город.
Сегодня, 15 апреля, в Скадовске военные РФ сняли флаги Украины со здания городского совета и флагштока в центре города и повесили свои триколоры.
Об этом на странице в Facebook сообщил Скадовский городской голова Александр Яковлев.
По его словам, "российские военные таким образом заявляют, что в дальнейшем несут полную ответственность за все, что происходит в городе и общине".
"Скадовский городской совет не будет сотрудничать с оккупантами, поэтому с сегодняшнего дня ни один работник исполкома не будет работать в здании под вражеским флагом. Независимо от внешних обстоятельств и пребывания в должности, наше служение Украине, родному городу и своей общине продолжается", — написал Яковлев.
Напомним, ранее Александр Яковлев сообщал, что ситуация в городе контролируется, однако по территории общины постоянно перемещаются российские военные.
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