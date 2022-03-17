В Скадовске ситуация контролируемая, но по городу перемещаются оккупанты — городской голова

В Скадовске ситуация контролируемая, но по городу перемещаются оккупанты — городской голова

Российские военные не покидают город.

Скадовский городской голова Александр Яковлев сообщил, что ситуация в городе контролируется, однако по территории общины постоянно перемещаются российские военные.

Об этом он написал на странице Facebook.

"Просьба не провоцировать их. Мы все – мирное население и поэтому против нас никто не имеет права применять оружие", – написал он.

Также городской голова напомнил о соблюдении комендантского часа с 22:00 до 6 утра.

"Хочу поблагодарить всех за помощь и поддержку действий власти — это очень важно, и напоминаю, что сейчас наша главная задача - сохранить порядок в городе, жизни и здоровье наших граждан", — пишет Яковлев.

По его словам, в городе работают отдельные магазины, рынки, аптеки, почта, поликлиника, больница, школы в дистанционном режиме. В общине работают все коммунальные предприятия, подается вода, вывозится мусор, осуществляется уборка. Укрпочта начала выплату пенсий.

Ранее появилась информация, что из Скадовского городского совета российские военные похитили мэра Александра Яковлева и секретаря горсовета Юрия Палюха. Позже они его отпустили.

Напомним, на временно оккупированных территориях Херсонской области оккупанты терроризируют местное население. Речь идет о жителях городов Новая Каховка, Таврийск и Каховка. Накануне жители Херсона вышли на мирный митинг против российской оккупации.

Читайте также: