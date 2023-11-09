В Скадовске случился "прилет" по базе оккупантов: какие потери и последствия (фото)

Кроме разрушений на месте "прилета" известно о вражеских потерях в живой силе.

В оккупированном Скадовске в Херсонской области прогремели взрывы утром 9 ноября, после которых стало известно об ударе по базе российских войск.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко и ноют в Сети сами захватчики.

По данным Андрющенко, "прилет" в Скадовске произошел по базированию российских оккупантов в базе отдыха "Лотос". Однако спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук сообщил, что место попадания – здание, расположенное чуть дальше от "Лотоса". Это помещение бывшего колхоза "Советская Украина" на пересечении улиц Гагарина и Портовой.

"Все заблокировано, и близко не пускают. Уже известно о минимум 15 раненых и пяти "хороших русских", которые никогда не вернутся домой", — отметил Братчук.

На место удара помчались много машин скорой помощи и военная полиция. В Сети появились первые фото с места "прилета", на которых видны существенные разрушения.

В то же время оккупанты жалуются в Сети на "бавовну" и угрожают ответом: "Жаль пацанов". Очевидно, враг понес потери.

Последствия удара по оккупантам в Скадовске 9 ноября/Фото: Сергей Братчук

Последствия удара по оккупантам в Скадовске 9 ноября/Фото: Сергей Братчук

Последствия удара по оккупантам в Скадовске 9 ноября/Фото: российские паблики

Последствия удара по оккупантам в Скадовске 9 ноября/Фото: российские паблики

Последствия удара по оккупантам в Скадовске 9 ноября/Фото: российские паблики

К слову, по оценкам аналитиков Института изучения войны, на левобережье Херсонщины работают несколько сотен бойцов ВСУ, однако они перебросили туда ограниченное количество бронетехники.

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