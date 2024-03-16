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В Скадовске возле "избирательного участка" подорвали пятерых оккупантов

В Скадовске возле "избирательного участка" подорвали пятерых оккупантов

В Скадовске взорвали пятерых окупантов / Фото: Associated Press

Оккупационная администрация фактически отменила дальнейшее проведение "выборов" в Скадовске.

На центральной площади временно оккупированного Скадовска 15 марта, около 15:00, рядом с "избирательным участком" во время патрулирования оккупантов раздался взрыв.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления

В результате успешной диверсии движения сопротивления пятеро оккупантов отправились в госпиталь.

"Из-за неспособности обеспечить безопасность своего личного состава оккупационная администрация города фактически отменила дальнейшее проведение "выборов" в городе, разрешив лишь "голосование" по месту жительства", — рассказали в ЦНС.

Напомним, захватчики на ВОТ начали отбирать у местных жителей автомобили для военных нужд.

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