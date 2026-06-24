В "Скале" ответили на расследование о 26 смертях новобранцев: как объясняют ситуацию

425-й отдельный штурмовой полк "Скала" (иллюстративное фото)

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425-й отдельный штурмовой полк "Скеля" отреагировал на расследование журналистов о возможных системных нарушениях прав мобилизованных и 26 смертельных случаев в учебных центрах полка за последние полгода.

Начальник группы гражданско-военного сотрудничества 425 ОШП "Скеля" Андрей Сурай в эфире Радио Свобода заявил, что в отношении двух из 26 случаев продолжается следствие.

"По этим 26 смертям: по двум из них идет следствие. Мы полностью с ним сотрудничаем. По одному подозреваемый, которого мы передали, и он находится под стражей. По другому — это упавший с дерева… Мы заинтересованы в том, чтобы следствие прошло", — сказал Сурай.

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Он также отметил, что не все случаи, упомянутые в материале, по его мнению, могут свидетельствовать о насилии или преступлении.

"Но если человек в 53 года умер от алкогольной кардиомиопатии, без признаков насилия, то о чем следствие?", - заявил представитель полка.

Отдельно Сурай прокомментировал историю Александра Семенова, которую журналисты Бабеля привели в своем расследовании. В публикации утверждалось, что мужчина сбежал из полка из-за издевательств, а затем обратился за медицинской помощью в больницу в Кропивницком, где рассказал врачам об избиении. Через несколько дней после записи разговора он скончался в больнице от пневмонии.

По словам представителя полка "Скеля", Семенов самовольно оставил часть "во время перемещения". По этому факту, по его словам, уже проводились расследования. В то же время заявления, которые Семенов сделал в больнице, отдельно не проверили, поскольку он умер через несколько дней и его не успели допросить.

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Сурай также подверг сомнению слова Семенова о том, что тот якобы был свидетелем девяти самоубийств за четыре дня.

"Он говорил о том, что при нем было девять самоубийств. Единственная фамилия, которую он назвал, - это действительно было самоубийство. И это самоубийство зарегистрировано. Была вызвана полиция. Полиция исследовала место и установила, что да, действительно человек укоротил себе жизнь, к сожалению. Но никаких других восьми у нас нет", - сказал он.

Представитель полка признал, что в полку "Скеля" действительно были другие случаи самоубийств. Однако, по его словам, они происходили на разных локациях и касались людей, которых Семенов вроде бы не мог видеть.

Смерти в полку "Скеля": что известно

Ранее издание Бабель опубликовало расследование о 425-й отдельный штурмовой полк Скеля. По данным журналистов, с конца 2025 года до весны 2026 среди новобранцев полка произошло по меньшей мере 26 небоевых смертей.

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В материале говорилось, что среди основных причин смерти называли пневмонию, сердечно-сосудистые заболевания и другие болезни, развившиеся вскоре после мобилизации.

В то же время родственники части погибших и отдельные свидетели заявляли о возможных проблемах с медицинским обеспечением и случаях насилия в отношении новобранцев. В самом полку большинство таких обвинений отвергают.

По данным Бабеля, количество жалоб на подразделение начало расти после того, как в конце 2025 года Скелю расширили из батальона в полк.

В Офисе военного омбудсмана отмечали, что количество небоевых смертей в полку "Скеля" выше, чем во многих других воинских частях, хотя о кардинальной разнице речь не идет. Больше всего вопросов у проверяющих вызывает именно система медицинского обеспечения.

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Также, по данным Офиса военного омбудсмана, на полк приходится 5,1% от более чем 9 тысяч обращений военнослужащих. В то же время там подчеркивают, что реальное количество жалоб может быть больше, поскольку не все военные имеют возможность сообщать о проблемах.

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