В сколько жизней обходится России один километр украинской земли: ответ Сырского

На каждом километре Донецкой области РФ теряет более 400 солдат

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Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что россияне теряют более 400 солдат, чтобы захватить один километр территории Донецкой области. Так, километр украинской земли стоит около 400 жизней российских оккупантов.

Об этом Сырский написал в своем Telegram-канале.

400 россиян за километр Донецкой области: Сырский о потерях РФ

О таких результатах Александр Сырский заявил во время встречи с командующим Специальной миссии НАТО по безопасности и подготовке для Украины — командующим Группы содействия безопасности — Украина генерал-лейтенантом Кертисом Баззардом.

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«Информировал американского коллегу об оперативной ситуации в районе боевых действий. Украинские воины прилагают все усилия, чтобы сделать каждый шаг врага максимально дорогим и изнурительным для него», — пишет Сырский.

В качестве примера он привел результаты в Донецкой области: российская армия теряет более 400 солдат, чтобы захватить 1 квадратный километр территории.

«Должны перехватывать стратегическую инициативу, поэтому наша оборона — активная».

Также Сырский добавил, что для снижения наступательного потенциала РФ и ограничения возможности врага наносить массированные удары Силы обороны Украины атакуют российский ВПК на дистанциях до 2 тыс. км.

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Кроме того, в пределах Middle Strike ВСУ уничтожают логистическую сеть россиян на расстоянии до 200–300 км от линии фронта. Эти результаты должны отразиться на поле боя.

Может ли РФ до конца года оккупировать Донбасс

Напомним, ситуация в Константиновке Донецкой области сложная, но не критическая, — заявил командир 93-й ОМБр «Холодный Яр» подполковник Шамиль Крутков.

По его мнению, город не повторит судьбу Покровска, поскольку сейчас силы обороны имеют значительно большие технологические способности, а на направлении достаточно сил для сдерживания врага.

Хотя у россиян есть преимущество в количестве беспилотников, украинские военные массово уничтожают их штурмовые группы еще на подступах к городу. Крутков также напомнил, что попытки проникновения врага в Константиновку фиксировались и раньше — в частности, в ноябре 2025 года около 40 оккупантов вошли в город, но большинство из них попали в плен, а ситуацию тогда стабилизировали.

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Подполковник уверен, что Россия не сможет захватить всю Донецкую область ни до конца этого, ни до конца следующего года. Главными условиями для этого он назвал качественную работу Сил обороны по увеличению потерь врага, удержанию рубежей, улучшению управления и наращиванию технологических возможностей.

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