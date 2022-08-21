В скором времени Россия еще больше захочет переговоров: у Зеленского назвали причины

Скоро Россия постарается еще активнее добиваться переговоров с Украиной.
Это произойдет из-за нехватки мобилизационного ресурса в стране-агрессоре.
Об этом написал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
"РФ входит в глубокий военно-кадровый кризис: мобилизацию объявлять нельзя, потому что "король голый", а добровольцев днем со свечой не найдешь. В ход идут должники по кредитам, заключенные и охранники "Пятёрочки". А значит, скоро будет еще больше предложений перерыва, то есть переговоров", — подчеркнул Подоляк.
Напомним, Россия разными способами пытается сформировать новые подразделения, в частности, обещая ежемесячную финансовую помощь семьям "добровольцев-контрактников ".
Читайте также:
- В шлепках и шортах забрали на фронт: в "ЛНР" мобилизуют пациентов больниц с переломами рук и ног
- "На новенькую LADA не хватит": Гайдай рассказал, сколько оккупанты платят жителям Луганщины за информацию
- Что означает повестка, врученная на блокпоста: юристы разъяснили все нюансы