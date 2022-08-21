В скором времени Россия еще больше захочет переговоров: у Зеленского назвали причины

Это произойдет из-за нехватки мобилизационного ресурса в стране-агрессоре.

Об этом написал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"РФ входит в глубокий военно-кадровый кризис: мобилизацию объявлять нельзя, потому что "король голый", а добровольцев днем со свечой не найдешь. В ход идут должники по кредитам, заключенные и охранники "Пятёрочки". А значит, скоро будет еще больше предложений перерыва, то есть переговоров", — подчеркнул Подоляк.

Напомним, Россия разными способами пытается сформировать новые подразделения, в частности, обещая ежемесячную финансовую помощь семьям "добровольцев-контрактников ".

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