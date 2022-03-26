В Славутиче люди вышли на митинг против оккупантов: россияне разгоняют украинцев выстрелами (видео)

В Славутиче люди вышли на митинг против оккупантов: россияне разгоняют украинцев выстрелами (видео)

Оккупационные войска стреляют в воздух, чтобы разогнать митингующих.

В Славутиче Киевской области, где 26 марта люди вышли на проукраинский митинг, высказавшись таким образом против захватнических действий российских оккупантов, мог погибнуть человек, также, мол, есть раненные.

Об этом рассказала местная жительница в комментарии Суспільному.

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По ее словам, российские военные швыряют в толпу светошумовые гранаты и открывают огонь.

"Утром почти весь город вышел на митинг. Россияне начали стрелять. Никто не отступил и мы их довели до выхода из города", — рассказала женщина.

Официальной информации от власти о погибших пока нет, в областной военной администрации Киевщины это пока не подтверждают.

Глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк подтвердил то, что оккупационные войска стреляют в воздух, чтобы разогнать митингующих. Но люди, по его словам, не расходятся, наоборот, их больше.

"Русские открыли огонь в воздух. Бросают светошумовые гранаты в толпу. Но жители не расходятся, наоборот их становится больше. Люди начали движение в захваченную больницу", — написал Павлюк.

Напомним, в последние дни Славутич был оцеплен, там продолжались ожесточенные бои. Российские оккупанты утром 26 марта вторглись в город и захватили городскую больницу, а также похитили мэра. Впоследствии стало известно, что его отпустили. Все, что известно об захвате Славутича, читайте здесь.

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