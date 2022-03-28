В Славутиче от российских пуль погибли трое бойцов территориальной обороны

Прощание с погибшими состоится 30 марта.

В пятницу, 25 марта, в результате боев за Славутич в Киевской области погибли три бойца территориальной обороны.

Об этом сообщили в пресс-службе Славутического городского совета.

К слову, 25 марта враг пытался прорваться на территорию города. Впрочем, по словам советника главы Офиса президента Украины Алексея Арестовича, "терроборона отразила попытку российского наступления".

Отмечается, что от вражеских пуль российских оккупантов погибли:

Макарчук Владимир Николаевич

Зацепин Александр Николаевич

Бархатов Сергей Михайлович.

"Славутицкая территориальная община выражает искренние соболезнования семьям бойцов. Прощание с погибшими Героями состоится 30 марта в 12:00 в великом Свято-Ильинском Храме", — говорится в сообщении.

Как сообщалось, 26 марта российские оккупанты вторглись в город-спутник Чернобыльской атомной электростанции — Славутич в Киевской области: танки въехали в город. Сразу стало известно, что оккупанты страны-агрессора России похитили городского голову Юрия Фомичева. Впрочем, через несколько часов захватчики отпустили городского голову. В воскресенье мэр заявил, что российские военные покинули Славутич.

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