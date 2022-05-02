В Славянске 17-летний предатель сдавал оккупантам места дислокации ВСУ: его задержали

17-летний житель Славянска добровольно сотрудничал с оккупационной армией РФ.

Юноша передавал оккупантам данные о местах дислокации военнослужащих и военной техники ВСУ в Донецкой области. Злоумышленника разоблачили и сообщили о подозрении. Также в качестве меры пресечения его взяли под стражей без альтернативы внесению залога.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора Украины.

По данным следствия, злоумышленник через Telegram передавал представителю РФ информацию о местах дислокации военнослужащих и военной технике Вооруженных Сил Украины на отдельных участках территории Донецкой области.

Полученную информацию оккупанты использовали во время атак на регион.

При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры разоблачено и сообщено о подозрении несовершеннолетнему гражданину Украины в государственной измене, совершенном в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Также к нему в порядке ст. 615 УПК Украины применена мера пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесению залога.

Досудебное расследование осуществляется ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях.

Напомним, что в Северодонецке священнослужитель сдавал оккупантам позиции украинских военных.

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