В Славянске снова возросло количество жертв в результате ракетного удара

В Славянске из-под завалов жилого дома, в который 14 апреля попала российская ракета, извлекли тела еще двух человек. Таким образом, количество жертв возросло до 11 человек.

Об этом сообщила спикер ГСЧС в Донецкой области Вероника Бахал в комментарии "Суспільному".

21 человек получил ранения в результате ракетного удара. Под завалами все еще находятся люди.

Ракетный удар по Славянску

14 апреля оккупанты ударили ракетами С-300 по жилым кварталам Славянска Донецкой области. В результате ракетных обстрелов повреждены пять многоэтажек и пять частных домов, магазин, хозяйственный центр, клуб и три автомобиля.

Среди погибших есть 2-летний ребенок. Из-под завалов спасатели извлекли и 14-летнюю девушку.

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