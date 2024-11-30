В Славянске в Донецкой области закрывают все школы и отменяют публичные мероприятия: что известно

Такое решение было принято из-за безопасности, поскольку город расположен за 25 км от линии фронта.

В Славянске Донецкой области закрывают все школы и отменяют общественные мероприятия.

Власти запретили все виды офлайновой деятельности в сфере образования, культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта. Распоряжение об этом издал мэр Вадим Лях.

"Все школы города и другие образовательные учреждения переходят в онлайн-режим. Исключение делается, если с указанными целями собирается не более двух человек", – говорится в распоряжении.

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Такое решение принято из-за обострения ситуации с безопасностью, поскольку город расположен в 25 км от линии фронта.

Отметим, в Славянске до сих пор остается около 50 тысяч человек, из них – почти пять тысяч детей. По словам главы МВА Ляха, российская армия стала чаще бить по городу. В частности, оккупанты сбрасывают на город управляемые авибомбы.

Распоряжение начальника Славянской ГВА / Фото: горсовет Славянска

"Как правило, это не одна бомба, их несколько прилетает за раз. Проблема в том, что звучащему сигналу тревоги предупредить о прилете КАВ очень трудно, потому что они короткое время в небе находится. На этой неделе количество обстрелов увеличилось. К сожалению, были погибшие среди гражданских. Лях.

Напомним, оккупанты ускорили продвижение на фронте: аналитики назвали варианты действий РФ.

Стало известно, чем россияне ударили по Краматорску и Славянску

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