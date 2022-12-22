В следующем году в войне с Россией наступит перелом — Зеленский

Зеленский заявил, что в следующем году украинцы завоевать свою свободу

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в следующем 2023 г. будет переломный момент в войне с российскими агрессорами.

Об этом он заявил во время своего выступления в Конгрессе.

"Мы должны победить на поле боя, битва не может быть заморожена. весь мир слишком зависим друг от друга, чтобы чувствовать себя в безопасности. обеспечить свободу людей, отстаивающих свои ценности", — сказал Зеленский.

Зеленский выразил уверенность, что в следующем году украинцы завоевать свою свободу.

"В следующем году будет переломный момент, я знаю, что храбрость украинцев и решимость американцев обеспечат свободу людей, отстаивающих свои ценности", — заявил президент.

Также Зеленский заявил, что перед поездкой в США он побывал в Бахмуте.

Вчера, перед тем как суды получить, я был на фронте в городе Бахмут. На востоке Украины россияне и наемники пытаются захватить город с мая, однако город по-прежнему стоит и не сдается", — подчеркнул президент под аплодисменты конгрессменов.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский встретился со спикером Палаты представителей США Нэнси Пелоси накануне своего обращения в Конгресс.

Также мы информировали, что Зеленский в Конгрессе предложит провести мирный саммит зимой.

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