В Словакии устали от войны в Украине: спикер парламента ошеломил заявлением о переговорах с РФ

Он выразил надежду, что найдутся политики, которые инициируют такие мирные переговоры, что "остановят убийства людей".

Словакия помогает Украине чем может, но надеется на начало мирных переговоров с Россией.

Об этом после встречи глав парламентов стран Вышеградской четверки (V4) в Праге 29 февраля заявил спикер парламента Словакии Петер Пеллегрини.

Мы все стоим за Украину и осуждаем Россию как агрессора. С другой стороны, после двух лет войны, после того, как много было оказано помощи в прошлом году, мы сейчас находимся в тупике и не видим решения этого конфликта… Стоило бы попытаться создать возможности для дипломатического решения…”, — отметил он.

“Я не уверен в военном решении без помощи дипломатии. Я боюсь, что если мы не попытаемся решить это по дипломатическому пути, через год мы снова здесь встретимся и будем констатировать, что Украина потеряла еще несколько десятков тысяч жизней”, — заявил политик, добавив, что это его прагматичное мнение.

Он выразил надежду, что найдутся политики, инициирующие такие мирные переговоры, что "остановят убийства людей".

При этом глава парламента признал, что это Украина должна решать, как она хочет закончить эту войну, согласна ли она присоединиться к мирным переговорам.

Пеллегрини, несколько раз назвал войну "конфликтом в Украине", пожаловался, что Словакию несправедливо критикуют за ее нынешнюю позицию. Он напомнил, что его страна изначально оказывала военную технику и сейчас продолжает оказывать помощь "всем, что может себе позволить". Это, уточнил он, гуманитарная помощь, поддержка Украины на пути в ЕС, а также усилия для того, чтобы транши одобренной Евросоюзом финансовой помощи вовремя поступили в Киев.

Словацкий парламентарий также заявил, что его страна успешно избавляется от зависимости от российских энергоносителей.

Читайте ведущие новости дня: