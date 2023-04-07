В Словакии заявили, что россияне могли умышленно повредить МиГ-29, решившие передать Украине

В самолетах ранее обнаружили неисправности, которые, как предположил министр, могли умышленно повлечь за собой российские технические специалисты.

Правительство Словакии решило передать Украине МиГ-29, которые страна не использовала еще с января 2022 года. Впрочем, в летах обнаружили неисправности. В Минобороны Словакии предполагают, что россияне могли умышленно повредить истребители.

Об этом пишет Euractiv.

Отмечается, что к 2022 году российские технические специалисты присутствовали на авиабазе Сляч в Словакии. В то же время они и могли нанести ущерб самолетам.

Министр обороны Ярослав Надь объяснил: "Они могли летать, но это не значит, что они были боеспособными. Украинцы приехали в Словакию за неделю до их отлета, привезли запчасти и осмотрели самолеты".

Кроме того, по его словам, в самолетах в прошлом обнаружили неисправности, которые, как предположил министр, могли умышленно повлечь за собой российские технические специалисты.

"Даже полиция проводила расследование на основе наших подозрений. В двигателях самолета были части, к которым имели доступ словацкие специалисты, а были части, к которым имели доступ только российские специалисты. Дефекты появились только в частях, к которым имели доступ россияне", – заявил Надь.

В то же время генерал-лейтенант Любомир Свобода предполагает, что россияне намеренно вредили самолетам.

"Мы забрали у них двигатель, который должен был работать 350 часов. А в итоге он пролетел всего 70 часов. Что мы можем с этим сделать? Возможно, была некачественная работа, назовем это так. Я не знаю", – сказал он. ю.

Ранее министр обороны Словакии Ярослав Надь сообщил, что его страна уже передала Украине первые четыре истребителя МиГ-29.

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