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В Словакию за $6000: на Закарпатье задержали "переправщика" и его клиентов, которые хотели незаконно уехать

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В Словакию за $6000: на Закарпатье задержали "переправщика" и его клиентов, которые хотели незаконно уехать

Фото: Государственная пограничная служба Украины

Правоохранители задержали организатора незаконной схемы пересечения границы и его клиентов.

Вчера вечером, 2 сентября, оперативники Чопского отряда на Закарпатье разоблачили очередной канал незаконной переправки граждан Украины через государственную границу.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

Фигурант уголовного производства задержан при непосредственном получении средств за незаконную переправку двух харьковчан призывного возраста из Украины в Словакию. Такое "путешествие" должно было стоить мужчинам $6000.

"Установлено, что харьковчане вышли на переправщика через знакомых. За указанное денежное вознаграждение он встретил своих "клиентов" в Ужгороде и доставил собственным автомобилем в село Большой Березный. Далее фигурант должен был перевести их через границу пешком, но ему помешали правоохранители", – говорится в сообщении.

В настоящее время подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения. Продолжаются неотложные следственные действия.

Напомним, Гетманцев объяснил, почему премьер не подписал постановление и "єВідрядження" не заработала.

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