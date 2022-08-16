В случае аварии на ЗАЭС эвакуировать нужно около 400 тысяч человек – ОВА

Ситуация на АЭС опасна не только для Запорожской области.
Если на Запорожской АЭС произойдет авария, эвакуировать нужно около 400 тысяч человек.
Об этом в эфире национального телемарафона заявил глава Запорожской ОВА Александр Старух.
По его словам, план эвакуации из Энергодара и зоны риска радиационного загрязнения корректируется с учетом военной ситуации. Ситуация находится на контроле центральных властей.
"Ситуация опасна не только для Запорожской области. Если взять 50 км зону обязательного отселения, что может возникнуть в результате возможной аварии на АЭС в Энергодаре, то это больше 200 тысяч в нашей области и под 200 тысяч в соседней Днепропетровской области. Города Никополь, Марганец, Энергодар, Васильевка, Днепрорудное и другие", — отметил он.
Старух также отметил, что полностью реализовать меры гражданской защиты населения очень тяжело, потому что часть территории захвачена.
Пока же радиационное положение на АЭС стабильное – показатели не превышают норму.
Напомним, в "Энергоатоме" заявили, что действия россиян на ЗАЭС невозможно предусмотреть, угроза безопасности остается.
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