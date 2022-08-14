"В случае катастрофы мир не поможет": инженер ЗАЭС рассказал о двух сценариях действий оккупантов на станции

Действия российских оккупантов на ЗАЭС могут развиваться по двум сценариям. Каждый из вариантов действий россиян на Запорожской АЭС крайне опасен.

Наиболее вероятным сценарием на ЗАЭС – это перебивание оккупантами всех линий подачи напряжения от атомной электространции. В результате это приведет к остановке станции.

Об этом сообщил инженер станции в разговоре с BBC.

"Самый вероятный сценарий на ЗАЭС – это перебивание всех линий подачи напряжения от ЗАЭС. Если станция не может выдать мощность – она останавливается. Но мы не можем просто выключить станцию. Нужно очень много энергии, чтобы питать насосы для охлаждения реактора. Это первый сценарий", – объяснил он.

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Вторым вариантом, по словам инженера, является то, что оккупанты могут взорвать машинный зал.

"Второй сценарий: они могут взорвать машинный зал на работающем энергоблоке. Технически мы полностью готовы к этой нештатной ситуации. Мы знаем, что делать", — подчеркнул эксперт.

В то же время инженер станции подчеркнул, что ситуация опасна уже потому, что речь идет о ядерном топливе.

"Ядерное топливо — всегда горячее. Даже если оно отработано, в нем есть распадающиеся элементы, и поэтому всегда есть энерговыделение. Если не отводить тепло от ядерного топлива, оно перегревается. Когда топливо перегревается, то оно расширяется, как и любое. материал при нагревании ТВЭЛы, в которых оно размещено, трескаются. В воду и атмосферу выходят достаточно много радиоактивных газов. Это тот же радиоактивный йод. Кроме газов, в воду попадают остатки отработанного топлива и куча радиоактивных изотопов разных металлов с очень длительным периодом полураспада", – объяснил эксперт.

В то же время он считает, что в случае катастрофы мировое сообщество не сможет помочь Украине.

"Помощи от мира в этой ситуации нет. Каждый год к нам приезжают миссии МАГАТЭ и других международных организаций по атомной энергетике. Но когда случилось такое, они все стоят в стороне. Максимум, что мы слышим, — это слова о "глубокой обеспокоенности", — подытожил он.

Напомним, Данилов отверг возможность размещения миротворцев на ЗАЭС.

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