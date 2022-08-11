В случае подрыва Запорожской АЭС может произойти повторение чернобыльской катастрофы — Жданов

Если оккупанты смогут взорвать Запорожскую АЭС, мы можем получить эффект "грязной бомбы".
В случае подрыва Запорожской АЭС может произойти выброс радиации, что приведет к повторению чернобыльской катастрофы.
Об этом в эфире телеканала "FreeДом" сообщил военный эксперт Олег Жданов.
“Для России АЭС – это рычаг давления на Украину и наших западных партнеров. Они используют ядерный шантаж, чтобы мы не начали контрнаступление. А для западных стран это сигнал прекратить поставлять Украине оружие. Нельзя исключить, что они ее заминировали. Если россияне смогут взорвать здание реактора, мы можем получить эффект "грязной бомбы". Будет огромный выброс радиоактивных веществ – что-то сравнимое с чернобыльским взрывом”, – рассказал Олег Жданов.
Напомним, что российские оккупанты снова обстреляли Запорожскую АЭС.
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