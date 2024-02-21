В случае поражения Украины "у нас будет фронт НАТО на 2500 миль" – генерал США в отставке

Кларк настаивает на необходимости помощи Украине и утверждает, что предоставленного Западом вооружения никогда не было достаточно для победы в войне.

Война в Украине находится в "очень опасной стадии", и без принятия дополнительной помощи от США ВСУ будет очень тяжело удержать позиции. Под угрозой могут оказаться не только Харьков и Киев, но и границы НАТО.

Такое мнение высказал экс-командующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, генерал армии США в отставке Уэсли Кларк, сообщает "Голос Америки".

"Если мы примем законопроект о помощи и будем обращаться с Украиной в условиях кризиса так же, как мы обращались с Израилем в 1973 году, когда мы фактически забрали оружие у наших собственных сил в Германии и доставили его в Израиль, если бы мы относились к Украине таким образом и доставили необходимое оружие в необходимые места, мы могли бы стабилизировать ситуацию там, где мы сейчас есть", – рассказал Кларк.

После этого, по его мнению, у ВСУ с соответствующим дополнительным оборудованием через 12-14 месяцев был бы шанс где-то пробить российские линии – в Крыму или в Донецке. Это можно было сделать, отметил генерал в отставке, который в свое время воевал во Вьетнаме и возглавлял силы НАТО в Косово.

Без помощи от США украинцы вряд ли смогут удержать фронт

Кларк предупредил – если этого не произойдет, украинцы своими силами вряд ли смогут удержать фронт.

"Они должны иметь инструменты современной войны. Вы не можете ожидать, что они будут сражаться без превосходства в воздухе", – отметил экс-командующий силами НАТО в Европе.

По его словам, война в Украине сейчас находится в четвертой стадии: когда ВСУ нужно выйти из позиционной войны, но для того, чтобы вести мобильную войну, им нужно больше оружия. Россияне же, напротив, после первых неудач готовятся к наступлению.

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Оружия от союзников для Украины никогда не было достаточно, чтобы выиграть войну

Кларк утверждает, что США и союзники поставляли Украине достаточно оружия, чтобы не проиграть, но никогда не было достаточно, чтобы выиграть войну, победить Россию.

"Если украинская армия собирается вести мобильную войну, для этого нужно не 31 (американский) танк и 100 танков Leopard. Для этого нужно 1-2 тысячи танков. Для этого нужно не 300 буксированных артиллерийских установок, а самоходная артиллерия; не 25 самолетов F- 16, а пару сотен F-16", – оценил американский генерал.

Он добавил, что это оружие, даже если пакет помощи будет принят, не поступит сразу, так что украинцам нужно продержаться сейчас на нынешних позициях.

После поражения Украины российская армия выйдет на границы НАТО в Европе

Кларк убежден, что военное командование США и НАТО отдает себе отчет в опасности того, что в случае падения обороны Украины российская армия выйдет на границы Альянса в Европе и не остановится там.

"Генерал Каволи (верховный командующий объединенными Вооруженными силами НАТО – ред.) прекрасно понимает: если мы не остановим их здесь, у нас будет фронт НАТО на 2500 миль", – сказал генерал в отставке.

"Мы едва могли справиться с внутренней немецкой границей на 400 миль во время "холодной войны". Я не могу представить, что потребуется для мобилизации НАТО, если Украина падет, и мы столкнемся с угрозой, которая протянется от Балтийского до Черного моря", – высказался Кларк.

По его мнению, много ошибок было сделано еще в 1990-х годах, когда в Вашингтоне считали, что победили в "холодной войне", что исчезла советская угроза. Большой ошибкой было не прислушаться к предупреждениям политиков и экспертов из стран Восточной Европы, которые говорили, что имперские амбиции РФ вернутся, как только Москва наберется силы. Именно поэтому восточноевропейские страны спешили вступить в НАТО в надежде, что Североатлантический союз сможет их защитить.

Напомним, в НАТО признали, что Запад был "слишком оптимистично настроен" по ходу войны в Украине в 2023 году. Глава Военного комитета Альянса адмирал Роб Бауэр сказал — на Западе считали, что "если мы дадим украинцам необходимые боеприпасы и подготовку, они победят".

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