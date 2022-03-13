В случае высадки десанта в Одесской области, там есть кому их встретить – Данилов

В случае высадки десанта в Одесской области, там есть кому их встретить – Данилов

Также он рассказал и о возможном участии белорусов в войне.

Угроза с Черного моря, о которой стали говорить все чаще, не нова и украинцы к этому готовы.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Он заверил, что такие планы у русских еще на первые дни войны, но тогда помешала погода, а сейчас у них появляются возможности. «Даже если они попытаются высадить десант на территории в Одесской области, но их там уже ждут. Мы понимаем о каких силах и средствах идет речь», — отметил Данилов.

Отдельно он отметил, что сейчас есть информация, что Россия пытается привлечь белорусские войска к войне, но в российской форме. Однако пока они получают отказы, но даже если такие желающие найдутся, Данилов заверил, что белорусов будут встречать так же как и россиян и чеченов.

К тому же он заверил, что когда речь идет о войсках от Чечни, следует понимать, что именно эти войска выполняют роль, которую в свое время выполняли НКВД. В подтверждение своих слов он привел пример, как недавно чеченцы расстреляли 12 россиян на территории Украины.

Секретарь СНБО прокомментировал новую российскую угрозу с Черного моря

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