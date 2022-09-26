В случае ядерного удара из России США и союзники могут вмешаться в этот конфликт на стороне Украины – эксперт

Союзники могут нанести военное поражение обычными силами, если Путин сойдет с ума настолько, что нажмет эту кнопку.

В случае ядерного удара из России США и союзники могут вмешаться в этот конфликт на стороне Украины.

Об этом сообщил эксперт по вопросам внешней и политики безопасности Центра оборонных стратегий, дипломат, советник министра обороны Украины (2020 года) Александр Хара.

"В позапрошлую неделю президент США Байден дал сигнал России не использовать ядерное оружие. Затем вчера Блинкин и Салливан также предупредили Москву, что будет ужасный ответ. Они говорят, что разговаривают с Россией непосредственно о возможных последствиях и они могут быть даже в интересах Украины, с точки зрения изменения или прекращения войны. США и союзники смогут вмешаться в этот конфликт на нашей стороне, на нашей территории. И могут нанести военное поражение обычными силами, если Путин сойдет с ума настолько, что нажмет эту кнопку", — сказал Александр Хара.

Напомним, ранее дипломат, эксперт-международник Руслан Осипенко подчеркнул, что Путина можно остановить двумя путями: либо донести, какими будут последствия ядерного удара по Украине для России и его самого, либо передать Украине ядерное оружие.

Запад приводит ядерное оружие в боевую готовность

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